MARTEL, Gilles (frère mariste)



À l’hôpital du Haut-Richelieu est décédé jeudi, le 6 juillet 2017, le frère Gilles Martel à la suite d’une longue maladie.Né le 30 décembre 1940, il était le fils de feu Fernand Martel et de feu Cécile Thouin. Il est né à Montréal, mais il était encore enfant quand sa famille a déménagé à Iberville : il y a passé toute sa vie, sauf ses deux premières années d’enseignement à l’école St-Gérard (Saint-Jean-sur- Richelieu) et deux années d’études à Bruxelles (Belgique). Après ses études à l’école St-Georges et sa formation chez les frères, toute sa carrière s’est déroulée au Juvénat Notre-Dame et à l’École Secondaire Marcellin Champagnat. À sa retraite, il s’est engagé au Centre d’Action Bénévole d’Iberville (CAB) et aux «Petits Déjeuners» et ce, jusqu’à la limite de ses forces.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses soeurs Micheline et Suzanne (Gérald Bourque) et son frère Serge (Francine Pauzé), ainsi que plusieurs neveux et nièces.Les funérailles auront lieu vendredi, le 14 juillet 2017, à 11h, en l’église St-Athanase, 500, 1ère Rue, Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville). Les membres de la famille et de la communauté recevront les condoléances à l’église à compter de 9h30.La direction des funérailles est confiée au:ST-JEAN-SUR-RICHELIEUQc, J2X 3M6, 450-346-6020.