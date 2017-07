BISSONNETTE, Huguette



À Beauharnois, le 10 juillet 2017 à l’âge de 68 ans, est décédée Mme Huguette Bissonnette, fille de feu Roland Bissonnette et de feu Eva LeBouthillier et sœur de feu Jacques (feu Diane Richer).Elle laisse dans le deuil ses enfants: Steven et Annie (Richard Lemieux) ainsi que ses petits-enfants : Thomas et Opale.Elle laisse également ses sœurs: Francine (Marcel Dion) et Line (Jean Lefebvre), ses neveux et nièces de même qu’autres parents et amis.Sa famille vous accueillera le dimanche 16 juillet 2017 de 9h à 11h au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT(ANGLE RICHARDSON)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Une liturgie de la Parole suivra à 11h dimanche en la chapelle du salon. Elle reposera ultérieurement au cimetière de Beauharnois.