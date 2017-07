DUTILLY, Jacques



À Saint-Hyacinthe, le 4 juillet 2017, est décédé à l’âge de 83 ans, monsieur Jacques Dutilly, demeurant à Saint-Hyacinthe.Le défunt laisse dans le deuil sa fille France, également son fils Mark (Ginette Leblanc), ses petits-enfants Simon, Francis, Vincent, et ses arrière-petits-enfants: Sébass, Derik, Olivia et Jacob, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 14 juillet 2017 de 19h à 22h au:450-774-6417 www.ubaldlalime.comUn hommage aura lieu le samedi 15 juillet 2017 à 10h30, en la chapelle du Mausolée, suivra l’inhumation des cendres au cimetière Notre-Dame-du-Rosaire. Samedi, ouverture dès 9h.