Bonjour Volkswagen Atlas, au revoir Touareg!

Nous venons d'avoir la confirmation qu'il passera à la trappe au Canada également.

Cette nouvelle survient à peine quelques semaines après que l’Atlas soit arrivé dans les concessionnaires.

Il faut admettre qu’il est rare de voir un VUS ne pas être renouvelé. Leur popularité ne cesse de croître.

Dans le cas du Touareg, il est important de préciser qu’il visait le segment des VUS de luxe. Concurrencer les Acura MDX, BMW X5, Cadillac XT5, Infiniti QX70 et Mercedes-Benz GLE n’est pas une tâche facile quand on a le même logo dans la calandre qu’une Jetta de 16 500 $...

En théorie, avec l’ Atlas , Volkswagen tente un repositionnement dans le grand segment qu’est celui des VUS. Cette fois, on oublie le luxe. Avec un écart de plus de 16 000 $ entre les prix de départ du Touareg (51 960 $) et de l’Atlas (35 690 $), il ne fait aucun doute que le constructeur allemand met de côté le prestige et priorise le volume de ventes.