BECKERS, Bruno



De Sainte-Thérèse, le 30 juin 2017, à l’âge de 75 ans, est décédé M. Bruno Beckers, époux de Mme Nicole Dubreuil.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nathalie et Benoit (Sylvie), ses petits-enfants Emmanuèle (Marc-André), Jordi, Jordan, Véronique (Richard), Caroline et Karine (Jean-Sébastien), ses arrière-petits-enfants Sean et Charlie. Il laisse également sa belle-soeur Gisèle, ses neveux et leurs conjointes ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h30 au:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 16h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l’Association pulmonaire du Québec.