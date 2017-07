Comment réagir quand un collègue vole nos idées ?

Sandra Mathieu - 37e AVENUE

Certains affirment que se faire copier est une forme de flatterie. Mais lorsque cette courbette a lieu au boulot, et de façon répétée, on a bien raison de fulminer. Comment réagir pour rétablir les faits sans menacer les relations de travail ?

« Il faut faire la part des choses selon la situation, fait valoir Louise Charette, conseillère en ressources humaines agréée et présidente de Multi Aspects Groupe Inc., une firme de consultation et de formation auprès des organisations. Si on lance une idée en groupe dans le cadre d’un brainstorming, c’est un cadeau que l’on offre à l’équipe et ça devient une conception collective. »

Si, par contre, on propose l’idée dans une discussion de corridor, par exemple, et qu’en réunion notre collègue se l’approprie et en prend le crédit, Mme Charette recommande quelques étapes à suivre avant de s’affoler outre mesure.

Communication seul à seul

En parler seul à seul avec la personne concernée demeure la première initiative à adopter. Il est important d’être franc et direct, de donner une rétroaction dans les règles de l’art en parlant à la première personne : Je me sens lésé parce que...

Communication auprès du groupe

On peut également décider de rapidement tenter de remettre les pendules à l’heure. On évite alors d’exploser et on attend idéalement la fin de la réunion pour exposer les faits de façon posée et ainsi éviter d’inclure les émotions dans l’équation.

Opter pour la prévention

Si cette situation nous arrive régulièrement, il peut être bien de se poser des questions sur nos façons de faire. Si l’on reprend l’exemple de la discussion de corridor, on peut attendre qu’il y ait un témoin avant de dévoiler une idée, ou encore, tout simplement éviter de détailler des idées en tête à tête avec un collègue.

« Quoi qu’il en soit, ce sentiment d’être lésé augmente avec l’importance que l’on accorde à la reconnaissance professionnelle, et le conflit peut tout simplement partir d’une mauvaise perception de part et d’autre », conclut Louise Charette.