Conflits au travail : et si vous aviez tort ?

Comme dans une relation de couple, la cohabitation avec des collègues de travail demande un temps d’adaptation et de concession. Si leurs habitudes vous irritent, pourquoi l’inverse ne serait-il pas possible ?

Ne partez pas du principe que vous détenez la vérité. Votre collègue a certainement une vision diamétralement opposée à la vôtre... tout en étant convaincu d’avoir raison. Après tout, si le bureau est un espace collectif au bénéfice de tous, pourquoi est-ce lui qui devrait changer ses habitudes ? C’est ce qu’il vous rétorquera probablement si vous attaquez de front.

Pour régler les conflits avec un colocataire de cubicule, il faut savoir mettre de l’eau dans son vin et chercher une solution commune au problème. Exposez-lui votre inconfort en lui démontrant l’ampleur de l’impact. Expliquez-lui calmement que vous ne parvenez pas à vous concentrer, que vous travaillez donc moins efficacement et devenez plus irritable : le climat général s’en ressent, il n’a donc rien à y gagner.

Passant la majorité de la journée à côtoyer des collègues de travail, avoir de mauvaises relations avec eux peut vite se transformer en un véritable enfer au quotidien. Pour adoucir les angles, n’oubliez pas que la vie en entreprise est comme la vie en société, elle est régie par des codes de politesse et de savoir-vivre. Montrez l’exemple chaque jour, et votre bien-être professionnel vous en remerciera !