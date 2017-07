DUPÉRÉ, Edmour



À Laval, le 5 juillet 2017, à l’âge de 90 ans, est décédé M. Edmour Dupéré, époux de feu Mme Murielle Larouche.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Guy (Danielle) et Richard (Chantale), ses petits-enfants Sophie (Martin) et Pierre-Olivier (Vicky), son arrière-petit-fils Édouard, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 juillet à compter de 10h, en l’église Bon Pasteur, 400 rue Laurier à Laval-des-Rapides, suivi des funéraillles à 11h.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de la Cité de la Santé pour les bons soins prodigués à notre père.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l’Hôpital Cité de la Santé de Laval seraient appréciés.514-381-6664