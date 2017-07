DAIGNEAULT, Jean-Paul



À Châteauguay, le 25 juin 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Jean-Paul Daigneault, époux de Marielle Boisclair.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Danielle (André), Paul (Karen), Line (Serge) et Pierre, ses sept petits-enfants et ses sept arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 15 juillet 2017 de 14h à 16h30, suivi d'une célébration liturgique en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié à la mémoire de Jean-Paul Daigneault.