BÉRUBÉ, Jean-Marc



À Montréal, le mardi 4 juillet 2017 est décédé, à l'âge de 68 ans, M. Jean-Marc Bérubé, époux de Mme Ghislaine Lechasseur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses filles Sylvie (Pascal) et Annie, ses petits-enfants Jérémy, Émy, Chloé et Élodie, ses frères et soeurs: Thérèse (Fernand), Mireille (Fernand), Ginette et Jacques (Andréa), ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 15 juillet 2017 de 14h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, la famille suggère des dons à la Fondation Mira ou un don pour une messe chantée.