LACHANCE, Louis

Dans la nuit du 7 juillet, le coeur de Louis s’est arrêté subitement.Il laisse dans une indicible tristesse son épouse Louise Robillard, ses enfants: Brigitte (Casey Roberts), Mathieu (Stéphanie Tétreault), Catherine (François Chénier), ses petits enfants: Marie, Isabelle, Antoine, Justine et Béatrice ainsi que sa soeur Huguette Vecerina. Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Robillard: Marie- Thérèse, Martin (Gaétane), Diane (Marc) ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins et amis.La famille vous accueillera à la:4 RUE ST-ANDRÉVERCHÈRESle dimanche 16 juillet, de 13h à 17h et de 19h à 21h et le lendemain à compter de 9h30.Le service funèbre aura lieu le lundi 17 juillet à 11h à l’église St-François-Xavier de Verchères.Vos marques de sympathie peuvent s’exprimer par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, (514) 593-2525.S. JACQUES ET FILSVERCHÈRES(450) 583-3511www.salonsjacquesetfils.com