Elle cache des livres dans le métro depuis 8 mois

Si vous avez déjà trouvé un livre dans le métro, il venait probablement d’Audrée Archambault qui en a caché près de 200 depuis décembre dernier.

Il y a huit mois, Audrée Archambault s’embarquait dans un périple littéraire en démarrant l’initiative #LivreDansLeMétro faisant la promotion de la lecture dans le transport en commun. « Quand quelqu’un trouve un livre, on l’invite à le prendre puis à le redéposer dans le métro une fois qu’il l’a lu », explique la créatrice du blogue Elle M. Parmi les livres qu’elle distribue, plusieurs lui sont envoyés par des maisons d’édition, mais certains proviennent tout de même de sa bibliothèque personnelle.

Selon elle, distribuer ainsi des livres partage le plaisir de la lecture. « Une fois j’ai vu un couple qui n’était pas francophone trouver un livre. L’homme insistait pour que sa copine le prenne et lui disait qu’ils essayeraient de le lire en entier. C’était incroyable, jamais ils n’auraient acheté un livre en français, mais comme ils l’ont trouvé, ils vont essayer! », raconte-t-elle toujours émue de voir la réaction des gens qui trouvent ses livres.

La Société de transport de Montréal (STM), au courant du projet, estime qu’il s’agit d’une belle initiative, tellement qu’elle collabore avec la blogueuse cet été pour la création de capsules sur le mouvement. La STM s’est également assuré qu’Audrée laisse les livres à des endroits stratégiques puis lui demande de rester à proximité lorsqu’elle en dépose un sur le quai.

Mouvement international

« C’est un grand mouvement international! On est en contact et essaie de fonctionner de la même façon », souligne Audrée Archambault en précisant que l’initiative a débuté à Londres il y a déjà quelques années. Faire ainsi partie de cette « grande famille », lui permet de participer à des initiatives collectives comme le dépôt massif de livres au même moment partout sur la planète. Ç'a été le cas à la journée de la femme où Mme Archambault a caché des livres du club de lecture d’Emma Watson. Celle qui incarne notamment Belle dans le récent film La belle et la bête avait d’ailleurs écrit un petit message qui a été distribué avec ses livres pour l’occasion.

Fées des livres

Si Audrée est seule à gérer la distribution des livres, elle recrute actuellement des Fées des livres pour l’aider. « Avec elles, on pourra déposer des livres plus souvent et dans plus de stations », explique-t-elle en précisant que cette équipe lui permettra de répondre à la demande dont l’engouement s’est vite propagé.

Éventuellement, elle aimerait même offrir ses autocollants #LivresDansLeMétro pour que les gens puissent eux-mêmes cacher des livres. « Je rêve du jour où tellement de gens participeront que je trouverai un livre que je n’ai pas moi-même caché », affirme-t-elle.