RACETTE, Jacqueline

(née Monière)



De Montréal, le 10 juillet 2017 à l’âge de 89 ans, est décédée Mme Jacqueline Monière épouse de feu Georges Étienne Racette et mère de feu Johanne.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claudette (feu Normand) et Réjean, ses petits-fils: Benoit et Samuel Racette, ses soeurs: Denise et Suzanne, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autre parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 14 juillet de 14h à 16h30 au :105, BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Ses cendres seront déposées au colombarium à 16h30 ce même jour.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du Cancer.