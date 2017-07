BROSSEAU, Bruno



À Saint-Hubert, le 9 juillet 2017, à l'âge de 57 ans, est décédé M. Bruno Brosseau fils de Mme Fleurette Brosseau et feu Léonce Brosseau.Il laisse dans le deuil ses soeurs Ghislaine (Gilles), Monique (Réal) et Lucie (René), ses neveux et nièces Frédéric, Patrick, Mylène, Josianne, Mathieu et Sébastien ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 13 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 14 juillet de 10h à 11h à la:Une liturgie de la Parole suivra à 11h en la chapelle de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.