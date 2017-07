Félix Auger-Aliassime absent de la Coupe Rogers?

Les chances de voir Félix Auger-Aliassime en action lors de la Coupe Rogers à Montréal seraient plutôt minces selon le directeur du tournoi, Eugène Lapierre.

Le jeune joueur de 16 ans a récemment déclaré forfait pour les tournois Challenger de Gatineau, de Granby et de Winnipeg en raison d’une blessure au poignet gauche et il semble que sa présence à la Coupe Rogers est menacée.

«Selon Eugène Lapierre, les chances de voir Félix Auger-Aliassime (poignet gauche) à la Coupe Rogers seraient très minces, a rapporté le journaliste Andy Mailly-Pressoir, du réseau TVA Sports, sur Twitter. De l'ordre de 15 %.»

Le Québécois est devenu le septième plus jeune joueur de l’histoire (16 ans et 10 mois) à remporter un tournoi Challenger sur le circuit de l’ATP, à Lyon, joignant un groupe sélect duquel sont notamment membres Rafael Nadal, Novak Djokovic et Michael Chang.