Home sweet home

Je chiale souvent contre ma maison. Quand j’invite des amis, je la trouve trop petite. L’hiver je la trouve trop froide et l’été trop chaude. Il y a toujours des rénos à faire et je déteste ça. Je sais autant me servir d’un marteau qu’une pieuvre sait conduire un char manuel.

En fait, je me plains pour rien. Je suis bien chez moi... très bien. C’est probablement un des aspects les plus sous-estimés des vacances, le fait que l’on s’ennuie de notre foyer.

J’ai passé une semaine dans un petit chalet du Nouveau-Brunswick. Avec mon fils, ma femme et une quantité déconcertante de lobster rolls (pas le choix c’est la saison).

Une semaine où je voulais décrocher. Retrouver mes repères et reprendre le travail avec un nouvel aplomb. Après environ 3 jours de vacances, une chose me trottait sans cesse dans la tête, j’ai hâte d’être à la maison.

Oui je sais... moi aussi je me trouvais triste. Moi aussi je me disais que c’était du gaspillage de s’ennuyer autant de la maison que je vois 355 jours par année, alors que j’ai la chance de voir du pays... je sais... je sais.

Que voulez-vous, je dois me rendre à l’évidence, je suis bien chez moi. J’aime être affalé dans mon fauteuil pour écouter ma télé. Fouiller dans mon garde-manger que j’ai rempli de mes envies. Me coucher dans mon lit avec matelas mousse mémoire, qui je vous l’avoue doit faire de l’alzheimer.

Autant j’aime sentir de nouvelles odeurs, que rien n’est plus satisfaisant que l’air de ma maison. Un mélange de tout et de rien. Une odeur que je connais tellement qu’elle sait se faire oublier.

J’aime le son de mes planchers. Je me dirige tel un Indiana Jones sur le sol d’un temple piégé.

J’aime mon petit sous-sol que j’ai un peu transformé en mini club-vidéo / arcade de grand garçon.

J’aime ma petite terrasse et mon terrain où je peux jouer avec mon fils dans son carré de sable en forme de crabe. On fait de l’excavation et on accumule du sable dans la plupart des plis et orifices de notre corps.

J’aime mon gazon composé à 70% de pissenlits. J’aime mon petit chemin vers ma porte d’entrée et ses dalles de béton pas très bien collées.

Et que dire de mon petit cabanon, son humidité et son parfum d’essence à tondeuse saurait en séduire plus d’un.

Bien sûr, je rigole et j’en ajoute un peu pour l’effet comique. Je ne suis pas littéralement en amour avec ma maison. Je ne sors pas de chez moi la nuit, guitare à la main pour lui chanter une balade de James Blunt. J’aime revenir chez moi. J’aime le nid que j’ai réussi à me bâtir et chaque fois que je le quitte, pour le travail ou le plaisir, j’ai aussitôt hâte d’y retourner et de retrouver ses qualités et ses défauts qui en font un chez moi, qui me ressemble.