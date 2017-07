Je sors, je reste

Coup de cœur

Festival Nuits d’Afrique

Amadou et Mariam

Photo Courtoisie Hassan Hajjaj

Le duo malien sillonne les scènes du globe depuis 40 ans, et offrira un concert en sol montréalais ce soir pour lancer officiellement le Festival Nuits d’Afrique. Les deux musiciens non-voyants, au parcours remarquable, viendront offrir leur musique world mêlée de disco et de pop. Un rare passage, à ne pas manquer!

Ce soir à 20h30, au Métropolis

Je sors

Cinéma

TOHU sous les étoiles

Photo Courtoisie

La TOHU s’associe avec le Cinéma Beaubien pour présenter des films en plein air tous les jeudis de l’été. Ce soir, c’est Chocolat, avec Johnny Depp et Juliette Binoche, qui sera offert aux cinéphiles. N’oubliez pas vos chaises pliantes et vos couvertures!

Ce soir à 20h30, dans la section Papineau Sud du parc Frédéric-Back

Zoofest

Julien Lacroix et Mehdi Bousaidan

Photo Courtoisie

Le Zoofest sera l’hôte d’une rencontre au sommet entre l’humour naïf, absurde et attachant de Julien Lacroix, et celui grinçant et satirique de Mehdi Bousaidan. Connaissant les spectacles toujours excellents qu’offrent les deux artistes, ce projet commun risque d’en mettre plein la vue.

Jusqu’au 22 juillet, au Monument-National

Cinéma

De Père en flic 2

Photo Courtoisie

La suite attendue du succès d’Émile Gaudreault atterrit en salle aujourd’hui. Huit ans plus tard, la relation est toujours aussi tendue entre Jacques Laroche (Michel Côté) et son fils Marc (Louis-José Houde). Les deux policiers tentent de mettre la main sur Marc Germain, le chef de la mafia. Lorsque ce dernier et sa compagne s’inscrivent à un bootcamp pour couples, ce sera leur chance de se rapprocher du dangereux criminel.

En salle

Festival Fantasia

Super Dark Times

Photo Courtoisie

Le festival Fantasia s’amorce aujourd’hui, et vous devriez aller voir ce drame psychologique percutant de Kevin Philipps. Situé dans le Seattle des années 1990, le film suit deux adolescents dont la vie sera bouleversée par un accident. Visuellement époustouflant, onirique et déchirant, c’est un film qui ne laisse pas indifférent.

Ce soir à 19h, à la salle J. A. De Sève de l’Université Concordia

Montréal Complètement Cirque

Il n’est pas encore minuit

Photo Courtoisie

La compagnie française XY vient présenter ce spectacle formidable, où 22 artistes célèbrent l’envie simple de se sauter dans les bras. Avec des portées acrobatiques à couper le souffle, les circassiens créent des colonnes, s’envolent, et offrent une ode à la solidarité profondément humaine. À voir!

Jusqu’au 16 juillet, à la TOHU

Je reste

Télévision

Cheval-Serpent

Photo Courtoisie

Véritable plaisir coupable, cette nouvelle série de Radio-Canada est déjà disponible dans la section Extra de Tou.tv. Le Cheval-Serpent est un bar de danseurs sulfureux au succès indéniable, qui devient soudain menacé par un changement à la mairie de Montréal.

Disponible sur Tou.tv

Documentaire

Les tueurs de la République

Photo AFP

De Charles de Gaulle à François Hollande, les présidents français ont tous mené des guerres clandestines avec «permis de tuer» contre les ennemis. Cette série en deux parties explore le côté sombre du pouvoir, et révèle un des secrets les mieux gardés de la République.

Ce soir à 20h, à l’antenne de Planète +

Film

The Fate of the Furious

Photo Courtoisie

Le dernier volet de la série Fast and the Furious est maintenant disponible en DVD. Accueillant les actrices Charlize Theron et Helen Mirren, ce nouveau chapitre raconte l’histoire d’une femme mystérieuse qui entraîne Dom dans un monde criminel auquel il ne peut échapper, la famille sera testée comme jamais.

Disponible en DVD