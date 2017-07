L’auto-supplice de la goutte

Malgré ce que croient les partisans de Donald Trump du Québec, je n’arrête pas de donner et de redonner des chances au milliardaire-président et ses incohérences.

Je me convaincs qu’il n’est pas mal intentionné, qu’il est parvenu à se faire élire pour secouer le statu quo (et que c’est ce qu’il fait) et que les ratés de ses six premiers mois à la Maison-Blanche sont dus à son inexpérience et à celle de son équipe : ni lui ni son entourage ne s’attendaient à gagner cette élection.

Mes bonnes intentions s’évanouissent quand je découvre, parfois tout naïvement, qu’on nous a menti (et re-menti) sans la moindre gêne. Mes derniers mois à couvrir la présidence Trump, à même la Maison-Blanche, sont passés par de tels hauts et de tels bas.

VOTRE PREUVE, C’EST QUOI AU JUSTE ?

J’admets qu’après des heures d’écoute de témoignages en commissions au Congrès et des pages et des pages de reportages de qualité écrites par certains des meilleurs journalistes américains, peu de ce qui a été dévoilé sur les manigances entre la campagne du candidat Trump et de quelconques responsables russes permettait de tirer un jugement définitif.

Pas de feu, même pas de fumée. Juste une forte odeur nauséabonde dans l’air, qui ne prouvait tout de même rien. Jusqu’à maintenant. Parce que les courriels du fils aîné du président viennent changer tout cela.

Donald Trump a beau répéter, comme en Pologne la semaine dernière, que « personne ne sait réellement » qui est intervenu dans la dernière élection présidentielle, ses 17 agences de renseignement et d’espionnage n’ont aucun doute, ce sont les Russes.

Et ces agences vont plus loin encore : le Kremlin avait un but précis, battre Hillary Clinton et, du coup, faire élire Donald Trump. Ce que les courriels de Donald Trump Junior nous apprennent, c’est que la campagne de son père était dans le coup : des Russes ont approché Donald fils en lui promettant des informations compromettantes sur la candidate démocrate et sa réponse a été : « I love it. »

JAMAIS VRAIMENT CLAIR

Depuis des mois, un peu tout le monde à la Maison-Blanche jure que la campagne de Trump et les Russes n’ont pas travaillé de connivence pour démolir Hillary Clinton et avantager le futur président. Il y a deux mois à peine, @realDonaldTrump soutenait sur Twitter que « L’histoire de collusion [...] a été fabriquée par les démocrates comme excuse pour avoir perdu l’élection. »

Son fils, Donald Jr, en réponse aux articles du New York Times des derniers jours, a commencé par dire qu’il n’avait discuté avec l’avocate russe concernée que d’un programme d’adoption d’enfants russes. Puis, que les informations de l’avocate sur Clinton étaient vagues et ambiguës. Pour enfin avouer – courriels à l’appui – qu’il cherchait, avec cette rencontre, de quoi salir la candidate démocrate.

En étirant les dénégations, les excuses, puis les aveux, Trump et ses proches ne font qu’assurer que l’histoire de l’ingérence russe dans l’élection va continuer de monopoliser l’attention. En dévoilant l’information goutte à goutte, c’est simple, c’est à eux qu’ils se font du mal.

Entre-temps, il faut reconnaître que le New York Times est méchamment branché : cinq sources connaissant ces courriels, à l’intérieur de la Maison-Blanche ou au cœur de la campagne présidentielle républicaine. Ça ne vient plus des « laisser-derrière » de l’administration Obama, mais de la « formidable équipe Trump », pour citer le président. On doit se regarder du coin de l’œil dans cette Maison-Blanche. La belle ambiance !