Le vin de la semaine: Cosme Palacio 2014

Type : vin rouge

Code : 237834

Prix : 17,50 $

Alcool : 14 %

Sucre : 2,1 g/L

Note : ★★1/2 $$

Disponible depuis de nombreuses années à la SAQ, le Cosme Palacio s’est refait une beauté avec une nouvelle étiquette. La vérité est dans le verre, comme on dit, et le vin est toujours aussi bon! Bien typé rioja avec des notes de chêne, de vanille et de fruits noirs. La bouche est sapide, plutôt charnue avec des tanins mi-corsés et une bonne acidité qui vient du trempranillo. Notes de café en finale. Il ne manque qu’un onglet de bœuf grillé au BBQ et c’est le bonheur ! Servir autour de 16 degrés.