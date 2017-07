L'équipe sportive qui vaut le plus cher est...

Forbes a publié mercredi son palmarès des 50 équipes sportives qui valent le plus cher, et ce sont les Cowboys de Dallas (NFL; 4,2 milliards $), les Yankees de New York (MLB; 3,7 milliards $) et le Manchester United (soccer; 3,69 milliards $) qui se retrouvent au sommet de la liste.

Percer le top 50 est de plus en plus difficile: cette année, il fallait qu'une formation soit évaluée à un minimum de 1,75 milliard de dollars américains, soit 18% de plus qu'en 2016. 36 équipes qui valent plus d'un milliard n'ont pas été considérées.

Aucune ligue n'est plus profitable que la NFL: en moyenne, une équipe professionnelle de football américain a encaissé 91 millions en profit. Sur les 32 formations du circuit, seuls les Lions, les Bengals et les Bills ne sont pas du palmarès.

La LNH, la F1 et le Nascar ne réussissent pas à percer le top 50.

Voici la liste complète des équipes à la valeur la plus élevée. Le pourcentage correspond à la variation depuis l'an dernier.

1. Dallas Cowboys, $4.2 milliards, 5% (NFL)

2. New York Yankees, $3.7 milliards, 9% (MLB)

3. Manchester United, $3.69 milliards, 11% (Soccer)

4. Barcelona, $3.64 milliards, 2% (Soccer)

5. Real Madrid, $3.58 milliards, -2% (Soccer)

6. New England Patriots, $3.4 milliards, 6% (NFL)

7. New York Knicks, $3.3 milliards, 10% (NBA)

8. New York Giants, $3.1 milliards, 11% (NFL)

9. San Francisco 49ers, $3 milliards, 11% (NFL)

9. Los Angeles Lakers, $3 milliards, 11% (NBA)

11. Washington Redskins, $2.95 milliards, 4% (NFL)

12. Los Angeles Rams, $2.9 milliards, 100% (NFL)

13. New York Jets, $2.75 milliards, 6% (NFL)

13. Los Angeles Dodgers, $2.75 milliards, 10% (MLB)

15. Bayern Munich, $2.71 milliards, 1% (Soccer)

16. Chicago Bears, $2.7 milliards, 10% (NFL)

16. Boston Red Sox, $2.7 milliards, 17% (MLB)

18. Chicago Cubs, $2.68 milliards, 22% (MLB)

19. San Francisco Giants, $2.65 milliards, 18% (MLB)

20. Houston Texans, $2.6 milliards, 4% (NFL)

20. Golden State Warriors, $2.6 milliards, 37% (NBA)

22. Eagles de Philadelphie, $2.5 milliards, 4% (NFL)

22. Chicago Bulls, $2.5 milliards, 9% (NBA)

24. Denver Broncos, $2.4 milliards, 24% (NFL)

25. Miami Dolphins, $2.38 milliards, 28% (NFL)

26. Green Bay Packers, $2.35 milliards, 21% (NFL)

27. Baltimore Ravens, $2.3 milliards, 19% (NFL)

28. Pittsburgh Steelers, $2.25 milliards, 18% (NFL)

29. Seattle Seahawks, $2.25 milliards, 19% (NFL)

30. Minnesota Vikings, $2.2 milliards, 38% (NFL)

30. Boston Celtics, $2.2 milliards, 5% (NBA)

32. Indianapolis Colts, $2.18 milliards, 16% (NFL)

33. Atlanta Falcons, $2.13 milliards, 27% (NFL)

34. Oakland Raiders, $2.1 milliards, 47% (NFL)

35. Manchester City, $2.083 milliards, 8% (Soccer)

36. Los Angeles Chargers, $2.08 milliards, 36% (NFL)

37. Carolina Panthers, $2.075 milliards, 33% (NFL)

38. Arizona Cardinals, $2.025 milliards, 31% (NFL)

39. Tennessee Titans, $2 milliards, 34% (NFL)

39. Los Angeles Clippers, $2 milliards, 0% (NBA)

39. New York Mets, $2 milliards, 21% (MLB)

42. Jacksonville Jaguars, $1.95 milliard, 32% (NFL)

43. Arsenal, $1.93 milliard, -4% (Soccer)

44. Kansas City Chiefs, $1.88 milliard, 23% (NFL)

45. Cleveland Browns, $1.85 milliard, 23% (NFL)

46. Chelsea, $1.845 milliard, 11% (Soccer)

47. Tampa Bay Buccaneers, $1.8 milliard, 19% (NFL)

47. Brooklyn Nets, $1.8 milliard, 6% (NBA)

47. Cardinals de Saint-Louis, $1.8 milliard, 12% (MLB)

50. Saints de la Nouvelle-Orléans, $1.75 milliard, 16% (NFL)

50. Los Angeles Angels d'Anaheim, $1.75 milliard, 31% (MLB)