Les 10 véhicules les plus volés en 2016

Le NICB (National Insurance Crime Bureau) vient tout juste de rendre public son palmarès des 10 véhicules les plus volés en 2016 aux États-Unis. Une fois de plus, les Honda ont la cote auprès des voleurs.

À la surprise générale, seulement un VUS s’y retrouve.

On remarque aussi que la loi du volume s’applique bien dans ce cas. En effet, ces 10 véhicules les plus volés figurent aussi sur la liste des plus vendus.

Parcourez la liste ci-dessous afin de vérifier si votre véhicule fait partie des proies des voleurs.

10 – Jeep Cherokee / Grand Cherokee Jeep

Total : 9 245 unités

Année la plus recherché: 2000 (898 unités)

9 – Chevrolet Impala Chevrolet

Total : 9 749 unités

Année la plus recherchée : 2008 (1 013 unités)

8 – Toyota Corolla Toyota

Total : 11 989 unités

Année la plus recherchée : 2015 (1 070)

7 – Ram (et Dodge Ram) Dodge

Total : 12 128

Année la plus recherchée : 2001 (1 288)

6 – Nissan Altima Nissan

Total : 12 221 unités

Année la plus recherchée : 2015 (1 673 unités)

5 – Toyota Camry Toyota

Total : 16 732

Année la plus recherchée : 2016 (1 113 unités)

4- Chevrolet Silverado Chevrolet

Total : 31 238

Année la plus recherchée : 2004 (2 107 unités)

3 – Ford Série F Ford

Total : 32 721 unités

Année la plus recherchée : 2006 (2 986 unités)

2 – Honda Civic Honda

Total : 49 547 unités

Année la plus recherchée : 1998 (7 578 unités)

1 – Honda Accord Honda

Total : 50 427 unités

Année la plus recherchée : 1997 (7 527 unités)