Quatre concerts à voir à Nuits d’Afrique

En France, Ben l’Oncle Soul, Benjamin Duterde de son vrai nom, connaît une très belle carrière. L’artiste soul s’est fait un nom, en 2008, en livrant des reprises soul de Katy Perry, Aqua, Gnarls Barkley et The White Stripes.

En 2010, le musicien lançait son premier disque composé de chansons anglaises et françaises. L’an dernier, il lançait le disque Under My Skin, sur lequel il reprend des pièces de Frank Sinatra en reggae, hip-hop et soul.