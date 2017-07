Sensations fortes assurées

Les as de la glisse ont rendez-vous à Saint-Eustache ce week-end. « C’est notre Coupe NASCAR Monster Energy ou même notre Grand Prix du Canada », affirme le propriétaire de l’Autodrome Saint-Eustache.

Alan Labrosse et son équipe se préparent à accueillir la crème de la crème des pilotes de la spécialité demain et samedi à l’occasion de la seule manche canadienne du Championnat nord-américain de Formula Drift.

« Il s’agit indéniablement de l’un de nos plus gros événements de l’année et le plus important au chapitre de la logistique, dit-il. Nous devons ajouter des tribunes pour répondre à la demande. D’ailleurs, les billets les plus coûteux (130 $) ont tous été vendus. »

Les compétitions de Drift, qui se déroulent en tandem, représentent l’une des rares activités de sport automobile où le résultat de chaque participant dépend principalement de la décision des juges.

À la manière d’un tournoi de tennis, le tableau principal réunit 32 engagés qui se disputent ensuite une place dans la ronde des seize, des huit et jusqu’en finale.

Dérapage... contrôlé

Chaque confrontation comporte deux manches, communément appelées Lead Run et Chase Run. Mais il est aussi possible qu’une troisième course soit exigée pour départager les pilotes, dans le cas, notamment où les amateurs montrent leur mécontentement sur le verdict des trois juges.

« Ça met encore plus de piquant quand une troisième manche est organisée entre les deux mêmes pilotes, relate Labrosse. C’est comme un bris d’égalité au tennis. »

Le Drift est unique en son genre. Contrairement à d’autres événements de sports motorisés, il ne s’agit pas seulement de battre un concurrent en roulant plus vite ou en inscrivant le meilleur chrono.

La performance de chacun est jugée selon plusieurs critères, dont la précision de la trajectoire, l’angle, le contrôle du bolide, le style, la vitesse et autres.

Le fait de voir les pilotes en dérapage contrôlé et sans retenue sur le tracé alimente le spectacle.

Les meilleurs de la spécialité

L’Autodrome Saint-Eustache sera le théâtre de la cinquième étape, série nord-américaine, Formule Drift.

Des courses ont eu lieu précédemment au sud de la frontière, à Long Beach,

Orlando, Atlanta et à Wall, dans l’État du New Jersey.

« C’est un championnat qui attire non seulement des pilotes de renom dans la catégorie Pro, mais aussi des équipes d’usine telles que Roush Factory, Red Bull et autres », rapporte Labrosse.

Au nombre des participants, on note la présence de l’Américain Vaughn Gittin Jr, dont la réputation n’est plus à faire, de son compatriote Chris Forsberg et, entre autres, du Norvégien Fredic Aasbo, champion défendant à Saint-Eustache.

Des engagés venus d’aussi loin que le Japon, la Chine, la Suède et, notamment, de la Nouvelle-Zélande feront le déplacement au Québec.

Les imposantes remorques commençaient d’ailleurs à arriver sur le site, mercredi.

Landreville, L’unique Québécois

À ce groupe, viendra se greffer le Québécois Marc Landreville, seul Canadien inscrit à cette épreuve principale du week-end, qui renouera avec cette série prestigieuse après y avoir participé à temps plein l’an dernier.

« Je suis un peu en retard dans ma préparation, mais je compte bien faire devant mon public, a déclaré le pilote de Lachenaie, âgé de 29 ans, en entrevue au Journal. La paternité et un budget insuffisant m’ont empêché de prendre part à plus de courses cette année. J’espère que ce n’est que partie remise.

« Mes attentes sont quand même élevées. Je souhaite accéder au top 8 », indique celui qui retrouvera le volant de sa Nissan 240 SX.

Une manche du Championnat canadien sera également disputée en lever de rideau à Saint-Eustache, où de nombreux pilotes de la Belle Province ont confirmé leur présence