Style au passage: Tinashe

Il y a plusieurs raisons pourquoi ce look est parfait pour l’été ! En commençant par la veste d’inspiration kimono, qu’on a vue sur toutes les passerelles... de Yohji Yamamoto à ­Damir Doma, en passant par Balmain, qui en a fait une des grandes vedettes de sa collection printemps-été 2017 ! On adore sa proposition avec pantalon en suède, mais celle de Tinashe est idéale pour la météo actuelle. En plus, vous pourrez reporter le short avec tout... un simple t-shirt blanc, une tunique noire ou un tricot parfaitement coordonné, comme celui que nous propose Michael Kors. Seul impératif : porter des sandales ! Qu’elles soient massives (voir look Kors) ou toutes fines, comme nous le proposent Tinashe et Gucci... rien de moins !