ROY, Maurice



À Longueuil, le 29 juin 2017, à l’âge de 79 ans, entouré de l’amour des siens, dans la douceur de son foyer, est décédé Maurice Roy.Il laisse derrière lui, son épouse, Huguette Godmaire, ses deux fils bien-aimés Erick (Ginette) et Luc (Andrea), ses petits-enfants Taylor, Kristen, Sydney, Liam ainsi que sa soeur Monik et feu Maryse. Il laisse aussi dans le deuil sa belle-soeur Louise Godmaire, ses nièces Chantal, Hélène, Francine, Anne, de même que Sylvie, ses proches et ses nombreux compagnons de route.Suivant ses dernières volontés, aucune cérémonie ne sera célébrée.