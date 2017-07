12 groupes rocks qui ont persisté après le départ de leur chanteur

Que ce soit à la suite d’un départ précipité ou d’un décès, la perte d’un chanteur charismatique remet sérieusement en question l’avenir d’une formation musicale.

Peu importe la raison de la rupture entre le chanteur et les autres membres, il n’est jamais aisé pour un band de poursuivre l’aventure et de trouver un remplaçant de calibre. Ou de continuer sans même le remplacer.

Pourtant, ne se laissant pas abattre par cette épreuve, certains groupes dans l’histoire du rock ont persisté à enchaîner les tournées et les enregistrements malgré l’absence de leur emblématique frontman.

Pour le meilleur ou pour le pire.

Voici quelques cas d'espèce de l'histoire du rock.

INXS

Après le décès de Michael Hutchence, le groupe a cessé ses activités quelques temps. Pendant des années, INXS se contentait de concerts sporadiques avec des chanteurs invités.

Mais le groupe a décidé de prendre les grands moyens afin de trouver un digne successeur à Hutchence. En 2005, la première saison de la télé-réalité américaine Rock Star, où des chanteurs étaient en compétition pour faire partie de groupes déjà établis, fut consacrée à INXS.

Le canadien JD Fortune a finalement remporté le titre. Il est resté avec INXS jusqu’en 2010.

The Doors

Difficile d’imaginer le groupe légendaire sans son Roi Lézard. Pourtant, après le décès de Jim Morrison en 1971, le claviériste Ray Manzarek et le guitariste Robbie Krieger ont tenté de se partager les voix sur deux albums. Sans succès.

Le groupe, rebaptisé The Doors of the 21st Century, a tout de même ressuscité en 2001 avec Ian Astbury, chanteur de The Cult, comme remplaçant.



Selon The Vintage news, les membres restants des Doors avait tenté en vain de convaincre Iggy Pop de remplacer Morrison en 1971. Iggy Pop avait décliné l’offre sous prétexte que remplacer un chanteur mort était «macabre et irrespectueux».

The Cars

Après leur séparation de 1988, Ric Ocasek a été formel: il ne participerait pas à une reformation du groupe. Qu’à cela ne tienne! Deux autres membres des Cars ont «fondé» les New Cars (original!) en 2005 et ont fait appel au vieux routier Todd Rundgren pour chanter.

Il faut préciser par contre qu’Ocasek n’était pas le seul chanteur soliste du groupe. Le bassiste Orr a tout de même prêter sa voix à quelques hits des Cars.

Les New Cars puisent aussi dans le répertoire de Todd Rundgren pour leurs spectacles.

Black Sabbath

Après avoir quitté le groupe brièvement une première fois en 1978, Ozzy Osbourne se fait remplacer par Dave Walker. Mais Ozzy revient à la charge en 1979... pour être remercié par le groupe la même année!

Le plus illustre des remplaçants d’Ozzy fut Ronnie James Dio. Même que Sabbath a connu le succès à nouveau avec Heaven and Hell paru en 1980. Mais Dio a décidé de voler de ses propres ailes en 1983. Qu’à cela ne tienne, Sabbath débute ses recherches pour trouver un nouveau chanteur.

Voici une liste sûrement non-exhaustive de chanteurs s’étant mesuré aux riffs de Black Sabbath:

Ian Gillan (ex-chanteur de Deep Purple), David Donato, Ray Gillen, Glen Hughes, Tony Martin (malgré son nom, il ne s’agit pas d’un crooner croisement entre Tony Bennett et Dean Martin).

Ozzy est finalement revenu à la barre du groupe en 1997. Black Sabbath s’est officiellement séparé en 2017.

AC/DC

Rarement un changement de chanteur a aussi bien réussi à un groupe. Sans rien enlever à la prestance et à la voix de Bon Scott (décédé en 1980), Brian Johnson est parvenu à préserver la renommée d’AC/DC en chantant sur l’incontournable album Back in Black.

Ses problèmes auditifs l'ont malheureusement forcé à laisser sa place à Axl Rose pour quelques prestations durant la tournée de 2016. Mais il est remonté sur les planches dès juin de la même année.

Lynyrd Skynyrd

Un accident d’avion a causé la mort de 3 des membres, dont le chanteur Ronnie Van Zant, en 1977. Dix ans plus tard, le frère de ce dernier, Johnny Van Zant, vient prêter main forte au groupe en devenant leur nouveau chanteur.

Genesis

Cette transition entre le départ de Peter Gabriel et l’arrivée de Phil Collins comme chanteur du groupe en 1977 continue d’alimenter les discussions chez les mélomanes. Le son du groupe en a été changé à jamais.

Si vous voulez qu’un fan de rock progressif vous provoque en duel, dites-lui que vous préférez Invisible Touch ou I Can’t Dance à n’importe quelle opus de l’ère Gabriel.

Malgré ce qu’en pense Homer Simpson...

À vous de juger...

Journey

Steve Perry ayant quitté Journey en 1998, le groupe se mis à la recherche d’un nouveau chanteur. Pas facile de remplacer une voix comme celle de Perry.

Steve Augeri tenta de relever le défi jusqu’en 2006. Jeff Scott Soto a aussi occupé brièvement le poste jusqu’en 2007. Juste avant l’arrivée triomphale d’Arnel Pineda, des Philippines, repéré sur Youtube.

Le recrutement de Pineda au sein du groupe a même fin le sujet d'un documentaire, Don't Stop Believin': Everyman's Journey.

Van Halen

Comment remplacer un frontman charismatique même en spandex qui séduit la foule avec ses acrobaties? On fait appel à Sammy Hagar, déjà un vieux routier du rock quand il a joint Van Halen, pour remplacer David Lee Roth.

Même si son style est moins flamboyant que celui surnommé «Diamond Dave», Haggar a tout de même enregistré 3 albums avec Van Halen entre 1985 et 1993.

Queen

Quelques années après la mort de Freddie Mercury, le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor se sont produits sporadiquement en spectacle sous le vocable Queen en faisant appel à plusieurs invités pour assurer la partie vocale.

Ce n’est qu’en 2004 que Paul Rodgers, anciennement des formations Free et Bad Company, occupera le devant de la scène. Pour les besoins de la cause, le nom du groupe sera légèrement modifié pour Queen + Paul Rodgers.

À partir de 2012, Adam Lambert viendra aussi chanter avec Queen pour quelques tournées mondiales.

Sublime

Le chanteur Bradley Nowell a été retrouvé mort après un concert en 1996. Les autres gars du band ont attendu en 2009 avant de refonder le groupe avec un nouveau chanteur, Rome Ramirez. Encore une fois, le groupe a préféré apporter un léger changement à son nom en faisant référence à son nouveau chanteur: Sublime with Rome.

Judas Priest

Tim «Ripper» Owens, un fan fini de Judas Priest, a remplacé son idole Rob Halford au chant en 1996. Finalement, les admirateurs de Judas Priest réclamant ardemment le retour de Halford, Owens, en vrai gentleman, a accepté de lui laisser sa place en 2003.

Le scénario du film Rock Star avec Mark Wahlberg s’est d’ailleurs inspiré de l’épopée de Tim «Ripper» Owens au sein de la formation de ses rêves.