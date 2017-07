5 questions à James Blunt en prévision de son passage au Québec

James Blunt a lancé son cinquième album The Afterlove, il y a quelque mois. Cet opus a concocté avec, notamment, son bon ami Ed Sheeran. Les deux hommes partageront d’ailleurs la scène lors d’un concert au Centre Vidéotron, le 18 juillet, puis au Centre Bell, le lendemain.

Patrick Delisle-Crevier du magazine 7 jours s'est entretenu avec le chanteur britannique.

►James, comment décrirais-tu ton dernier disque, The Afterlove?

C’est probablement l’album duquel je suis le plus fier. J’ai eu envie de faire de la musique de façon différente et de me brasser un peu afin de sortir de ma routine. J’ai aussi travaillé avec de nouveaux collaborateurs, dont mon bon ami Ed Sheeran. Pour mes quatre albums précé- dents, j’étais seul, un peu triste, avec ma guitare. Je ne renie pas ces disques: je suis très fier de les avoir faits mais, cette fois, je souhaitais faire les choses autrement. Ç’a été très stimulant, et j’ai eu beaucoup de plaisir.

►Pourquoi as-tu choisi de travailler avec Ed Sheeran?

Nous avons la même compagnie de disques, et j’aime bien ce mec et sa musique. J’avais envie de travailler avec lui, tout simplement! Je pense qu’il m’amène dans un univers différent, et c’est la même chose pour les autres artistes avec qui j’ai travaillé sur ce disque. Je pense notamment à MoZella, avec qui j’ai écrit Don’t Give Me Those Eyes. En fait, chaque collaboration pour cet album a été très enrichissante pour moi.

AFP

►Tes succès You’re Beautiful et Goodbye My Lover ont maintenant plus de 10 ans. Quel regard portes-tu sur ces chansons, aujourd’hui?

Ç’a été de grands succès; il y a eu une période où c’était devenu vraiment très gros, mais j’aime encore beaucoup ces chansons. Je ne les retirerai jamais de mon répertoire lors de mes spectacles. Je suis bien conscient que le public veut les entendre, et j’ai moi-même encore beaucoup de plaisir à les chanter.

►Tu seras au Québec dans quelques jours. Ça représente quoi, pour toi, de revenir ici?

C’est toujours une immense joie, car c’est un peu ici que tout a commencé pour moi. Le public m’a accueilli à bras ouverts, alors c’est toujours un plaisir de venir jouer ici. Je garde des souvenirs mémorables de mes premiers spectacles à Montréal. C’est une ville que j’aime.

►Tu as maintenant 43 ans. Comment se passe ta quarantaine?

Pour moi, ce n’est qu’un chiffre. Je ne me prends pas la tête avec ça. Je suis heureux, je suis dans une bonne période de ma vie, je suis papa depuis peu... Alors, je fais de la musique, je voyage et je ne pense pas à l’âge que j’ai!