BOURGEOIS, Martin



À Longueuil, le 8 juillet 2017, à l’âge de 46 ans, est décédé M. Martin Bourgeois, conjoint de Mme Annie Lévesque.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa mère Mme Suzanne Robitaille (feu Jean-Guy Bourgeois), ses beaux-enfants Chloé et Olivier, son frère Daniel (Liette), sa belle-soeur Lyne Lévesque (Éric), ses nièces Stéphanie, Patricia, Marie-Soleil et sa petite-nièce Abigaël, ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 15 juillet 2017 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h à la:Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 17h en la chapelle de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, la famille souhaite des dons à Baseball Varennes, pour les jeunes.