PARODI COPELAND, Mireille



Au Centre hospitalier de Granby, le 8 juillet 2017, à l’âge de 83 ans, est décédée Mme Mireille Parodi Copeland, épouse de feu M. Jack Copeland, demeurant à Granby.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Patricia (René Guimond), Chantal (Rémi Landry) et Maurice, son ami de coeur Gaston Charbonneau, ses petits-enfants: Stéphanie-Maude, Valérie, Véronique, Catherine, Christine et Jennyfer, son frère Georges Parodi (Lise Labelle), son beau-frère Marcel Henniaux (Sophie Dupéré), les enfants de Gaston: Lyne, François et Nathalie Charbonneau, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les témoignages de sympathie directement en l’église Très-Ste-Trinité, au 200, boul. Robert, Granby, J2H 0R2, le samedi 15 juillet à compter de 13h, suivi des funérailles au même endroit à 14h.Les arrangements funéraires ont été confiés au:GIRARDOT & MÉNARD470, RUE DUFFERIN GRANBY J2G 9G2Tél. 450-372-4498 Téléc. 450-372-2738courriel: complexe@girardot-menard.com