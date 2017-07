LEGAULT (née BLOUIN)

Jacqueline



À St-Jérôme, le 11 juillet, est décédée Mme Jacqueline Blouin, épouse de Gilles Legault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Brigitte (Hugo) et Alexandre (Julie), ses petits-enfants Eva, Rafael, William et Zackary, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, nombreux neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:105, BOULEVARD DESJARDINS ESAINTE-THÉRÈSE, QC J7E 1C5le dimanche 16 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le lundi 17 juillet dès 9h. Les funérailles seront célébrées en l’église Saint-Janvier à Mirabel (17737, rue du Sacré Coeur, Mirabel, QC J7J 1L4), le lundi 17 juillet à 11h, suivies de l’inhumation.Au lieu des fleurs, des dons à la Fondation de l’Hôpital régional de St-Jérôme seraient appréciés, mais le souhait profond de Jacqueline c’est que vous alliez faire un don de sang, car: "www.jedonneenligne.org/fondationhopitalsaintjerome/