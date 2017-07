7 arrêts obligatoires à faire lors de votre roadtrip au Canada selon les chefs Chuck Hughes et Danny Smiles

Plusieurs destinations sont tendance ces derniers temps : Hawaï, Tullum, le Portugal, Bali, l’Islande et encore plus. Par contre, on se doute rarement de tout ce que peut offrir notre beau pays.

Ça vaut parfois la peine de sortir et d’aller découvrir les coins cachés du Canada, qui ont tellement à offrir.

Si vous ne savez pas par où commencer, l’équipe du Sac de chips est allée à la rencontre des chefs Chuck Hughes et Danny Smiles, qui ont récemment fait le tour du Canada en VR dans le cadre de leur émission Chuck and Danny’s Road Trip, pour parler de leurs coins coup de coeur.

Vous aurez l’embarras du choix lors de votre road trip cet été!

L'endroit à voir avant de mourir

Salt Spring Island

Photo Instagram @tylersummermusic

«Certainement un des plus beaux endroits qu’on ait vus. Cette petite île près de Victoria est hallucinante. En plus des baleines vues sur notre chemin en y allant, on y a aussi pêché de la morue, des crevettes, du crabe, du saumon et bien plus. Les produits qui sont vendus sur place sont mis en marché par les producteurs eux-mêmes, c’est la règle. Ils sont tous frais et sans pesticides. C’est totalement un autre monde.»

Le meilleur endroit pour manger des s'mores sur le bord d’un feu

Le parc national de la Baie de Fundy

Photo Instagram @mathieu_chataigner

«Ça peut paraître étonnant. On pense rarement au Nouveau Brunswick comme destination et pourtant, c’est comme un monde oublié où il n’y a pas de lois. Pour un chef qui voyage, c’est le paradis.

Ce sont les meilleurs fruits de mer qu’on ait mangés et pour le camping, le parc national de la Baie de Fundy est à mettre sur votre liste. N’importe qui peut s’installer au spot de camping où on était, ce n’est pas VIP et la vue est à couper le souffle.»

Là où les gens sont les plus accueillants

Les Maritimes

Photo courtoisie

«Les Maritimes sont dures à battre en matière d’hospitalité. Les habitants sont tellement fiers de leurs produits et ils sont tellement peu stressés. C’est comme l’ambiance de la Jamaïque, mais au Canada. C’est «island time». Il faut prendre le temps d’y aller et d’y rester quelques jours pour comprendre. C’est certain qu’il y a de bons restaurants, mais tu risques de manger 10 fois mieux en t'invitant chez quelqu’un de là-bas, simplement pour l’authenticité et l’ambiance d’antan.»

Pour les amateurs de BBQ et de burgers

Les fermes de Prince Edward County

Photo courtoisie

«C’est sans aucun doute en Ontario qu'il faut aller. Ces familles font un élevage simple et organique de leur viande. Plus tu fais de gros élevages, plus l’éthique et la qualité baissent. Là-bas, c’est tout le contraire. En plus, ce n’est pas loin, c’est à seulement 3 heures de Montréal.»

Où déguster le meilleur vin

Norman Hardie Winery à Prince Edward County

Photo Instagram @normanhardiewinery

Photo courtoisie

«C’est probablement le meilleur vin au Canada qui se trouve à cet endroit. Une ambiance de la Toscane en plein cœur de l’Ontario. Parfait pour se partager une pizza à la pizzeria du coin (qui est franchement bonne), ou faire une balade à vélo en s’arrêtant pour faire un toast.

Là où vous avez vécu votre plus belle anecdote

Aller cueillir le riz sauvage en Ontario à bord d’un canot

«En faisant ça, Danny et moi on a pris conscience de toute l’histoire du Canada, qui remonte à bien plus que 150 ans. 150 ans ce n'est rien comparativement à tout l’historique du pays et aux gens qui étaient là avant nous. On a pris part à une tradition ancrée dans le quotidien d’autrefois, où on respectait le produit et réalisait tout ce que la nature offrait. On a pris conscience de l’importance de nos ancêtres et c’était vraiment un moment spécial.»

Un coin du Canada que vous auriez aimez explorer

Le Québec

Photo courtoisie

«Comme nous sommes Québécois, la production nous conseillait d’aller visiter le reste du Canada en priorité, mais nous aurions beaucoup aimer aller voir des coins de la province. C’est très vaste quand on y pense et il y a beaucoup à voir! Peut-être pour une saison 2!»