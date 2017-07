MAILHOT, Urbain, O.M.I.



Décédé à Richelieu le 5 juillet 2017, à l’âge de 91 ans et 9 mois; le Frère Urbain Mailhot, Missionnaire Oblat de Marie Immaculée, avait 69 ans de vie religieuse.En plus de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil son frère Claude (Cécile Dupont), ses soeurs Gisèle (feu Marcel Rouillard), Colette (feu Marc Walsh), Cécile (Charles Smith) ainsi que de nombreux neveux et nièces. En plus, plusieurs frères et soeurs, beaux-frères et belles- soeurs décédés: Bruno (Jacqueline Duguay), Jeannine (Gérard Brisson), Gabrielle (André Cormier), Romain (Solange Poisson) et Bertrand.Le corps sera exposé le 14 juillet à partir de 18h30 à la Résidence Notre-Dame, 460, 1ère Rue, Richelieu, Qc, J3L 4B5.Un temps de prière communautaire aura lieu à 19h30. Le lendemain, samedi le 15 juillet, les visites à partir de 12h, suivies des funérailles à 14h au même endroit.