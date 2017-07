9 super-héros et leur super véhicule

Tout le monde envie les super-héros pour leurs supers pouvoirs. En tant que fan de chars, nous, c’est leur véhicule qui nous fait capoter.

Batmobile – Batman DC Comics

Conçue par George Barris en 1966, la Batmobile a été construite à partir d’un prototype de Lincoln : la Futura. Le premier exemplaire de la Batmobile s’est vendu 4 620 000 $ américains lors de l’encan Barrett-Jackson à Scottsdale en 2013.

Camion à ordures – Tortues ninja Michael Bay

À leur sortie des aqueducs, dans le film Les Tortues Ninja : La Sortie de l'ombre, un camion à ordures attend Leonardo, Donatello, Raphael, and Michelangelo. À l’intérieur, il est aménagé comme un véritable centre de contrôle. Ses silencieux laissent échapper des flammes.

Avion invisible – Wonder Woman DC Comics

Pour se déplacer, Wonder Woman fait preuve de discrétion puisque son avion est invisible. On a pu le voir pour la première fois en janvier 1942.

Black Beauty – Frelon vert DC Comics

Dans la télésérie Le Frelon vert, mieux connue dans sa version anglaise Green Hornet, ce super-héros a la chance de rouler à bord d’une Imperial Crown 1966 personnalisée.

Milano – Les Gardiens de la Galaxie Marvel

Pour leurs combats interstellaires, les Gardiens de la Galaxie utilisent le Milano, un vaisseau spatial.

Buggy – Spider-Man Marvel

En plus d’avoir toutes les caractéristiques habituelles de l’araignée, le buggy de Spider-Man est muni d’un siège éjectable et de la capacité de se camoufler et de tirer des fils d’araignée.

Hell Charger – Ghost Rider Marvel

Non seulement elle peut se réparer par elle-même, la Hell Charger peut disparaître instantanément et même fournir en armes Ghost Rider.

Audi R8 – Iron Man Marvel

Iron Man a du goût pour ses voitures. Beaucoup de goût, même. Dans son garage, on peut notamment y voir une Audi R8 , une Tesla Roadster, une Saleen S7 et des hot rods.

Harley-Davidson – Wolverine Wikipédia - Ferran Cornellà

En ce qui concerne Wolverine, il se promène sur deux roues au guidon de sa Harley-Davidson.