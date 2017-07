Agenda du week-end

Des jeux

Sur le boulevard de Maisonneuve (près de Jeanne-Mance), jusqu’au 30 juillet, on peut tenter sa chance à toutes sortes de jeux de société. Pensez aussi à vous rendre aux ­Soirées Off, où les festivités se poursuivent à l’agora de l’UQAM de 22 h à 3 h, ce samedi, puis les 21, 22, 28 et 29 juillet. Pour les séniors, on propose aussi des jeux, des danses, des rencontres. Horaire des activités sur le boulevard : semaine, de 18 h à 23 h, fin de semaine, de 15 h à 23 h

Des rires, du cirque, des jeux et de la bouffe

Une balade dans le grand quadrilatère du Quartier des spectacles, à la Place Émilie-Gamelin (du cirque), sur la rue Saint-Denis (du cirque), à l’Îlôt Clarke (on mange à Bouffons Montréal), à la Place des festivals et sur le boulevard de Maisonneuve devrait ravir même les plus difficiles d’entre nous. À noter : Rouge, à la Place Émilie-Gamelin, samedi, à 19 h 30 et 22 h 30 et Veles e Vents, samedi, à 21 h 30, à la Place des festivals. Dans le cadre de Juste pour rire, Plastic Bertrand sera sur la scène Vidéotron, dimanche à 21 h 15 et Village People y sera lundi, à 21 h 15. Il reste quelques sièges pour Footlose et des forfaits intéressants pour les spectacles en salles.

Du rythme

Jusqu’au 23 juillet, le Festival international Nuits d’Afrique présente la meilleure musique africaine et d’influence africaine. Plusieurs spectacles en salles, dont Jesse Royal, ce soir, 21 h au Théâtre Fairmount, et Kae Sun demain, à 21 h, à la Sala Rossa. De mardi (le 18) à dimanche (le 23), on pourra entendre plusieurs artistes et danser à leurs rythmes à la Place des festivals.

Des films

Jusqu’au 2 août, Fantasia présente toutes sortes de films étranges et fantastiques dans quelques salles, dont celles de l’Université Concordia et de la Cinémathèque québécoise. Aujourd’hui, samedi et dimanche, à 21 h 40, le Fantastique week-end du cinéma québécois nous propose plusieurs courts métrages au Théâtre D.B. Clarke (1455 de Maisonneuve O.). À voir, plus de 150 longs métrages : Origami, Expo 67 : mission impossible (gratuit le 20 juillet sur l’écran Concordia), Patty Cakes, Atomic Blonde, A Day, Valerian and the city of a Thousand Planets, Tom of Finland, etc.