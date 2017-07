LA CHAPELLE, Helen Agnes BLACK, RN





C'est avec une profonde tristesse et énormément de gratitude que j'annonce le départ d’Helen Agnes Black LaChapelle. Ma douce, élégante, gentille et belle mère adorée m’a laissée paisiblement dans son sommeil le matin du samedi 17 juin 2017.Bien que Helen vivait dans sa 100ème année avec la paralysie supranucléaire progressive (PSP), une maladie rare, neurologique, incurable et terminale à la base de Parkinson et similaire à la SLA, elle a réussi à battre le diagnostique de la PSP, en vivant plus longtemps, avec des symptômes et des conforts plus contrôlés à la maison.Helen, pré-décédée par son mari Ross (Rosaire) La Chapelle, est survécue par ses enfants Nina (Ottawa) et Marc (Montréal), par sa soeur Gerri (Geraldine) Black, ses nièces Natie et Nickie Bennett, ses cousines Barbara Nico et le Capitaine Paul Aranha de Nassau et June Pelicanos de Freeport, Grand Bahamas. À Montréal, elle laisse les membres de la famille Lachapelle, Charlotte Ann Henay et Elise Bennett; ses amis Kathleen Belitsky, Betty Reyes, Maurice et Cynthia Dunkley, Lise et Michael Mazzalongo, Anita et Bill Schlarb, ses amis Tai Chi et ses frères et soeurs dans l'église du Christ.Le service commémoratif aura lieu le samedi 15 juillet à 11h, à l'Église du Christ, 6259 boul. Monk, Montréal, QC.Selon la volonté d'Helen, ses cendres seront inhumées dans la parcelle familiale Black/Aranha à Nassau, aux Bahamas.Au lieu de fleurs, famille et amis peuvent faire un don à la mémoire de Helen A. Black-LaChapelle à: CurePSP.org ou téléphoner sans frais: 800-457-4777 ou à l'Église du Christ à Montréal, tél. 514-765-8919. Vous pouvez faire parvenir vos messages de sympathie via le site internet commémoratif: