DESORMEAUX, Lise



Lise Pigeon (née Desormeaux), femme d’exception, est décédée, le 4 juillet 2017, à sa résidence, entourée de sa famille. Elle était la fille de feu Jacques Desormeaux et de feu Cécile Vaillancourt. Elle était l’épouse de Mario Pigeon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles, Geneviève (Michel Rodrigue) et Mélanie. Elle laisse aussi ses petits-enfants: Chloé, Elphie, Lyla, Pénélope, Tristan et Cassiopée, ses frères et soeurs, Michel (Reine), Pierre (Denise), Diane (Alain), Lucie (Bernard), Jean (Ginette), Françoise (Normand), Monique, Alain (Lise) et Louise (feu André); ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera, pour un hommage à sa mémoire au complexe funéraire:le samedi 15 juillet 2017 de 13h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le dimanche 16 juillet de 10h à 15h. Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon, dimanche, à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal. Des formulaires seront disponibles sur place.Malgré une impitoyable et rare maladie, ses derniers mots furent