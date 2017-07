LAPOINTE (née BOURQUE)

Hénédine



À l’Hôpital Pierre-Legardeur, le 11 juillet 2017, à l’âge de 94 ans, est décédée Mme Hénédine Bourque, épouse de feu M. Joseph-Louis Lapointe.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne (Raymond), France (Frank), Pierre, Richard et Elaine (Paul). Elle laisse également ses petits-fils Jean-Philippe, Pier-Olivier, Marc-André et Louis-Alexandre ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille vous accueuillera au salon:le samedi 22 juillet 2017 dès 11h, suivi des funérailles à 14h, en l’église de la Purification, 445, Notre-Dame, Repentigny, J6A 2T3.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des messes.