TORRES, Francisca



Francisca Torres est décédée le 7 juillet dernier.Elle laisse dans le deuil ses fils Manuel (Isabel) et Indalecio, ses petits-fils Enrique et Manuel, ses frères et soeurs, sa parenté et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 14 juillet 2017 de 18h à 21h30 et le samedi 15 juillet 2017 de 11h à 18h.