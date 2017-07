Conflit du bois d’œuvre

On compte près de 455 000 propriétaires forestiers canadiens, dont 134 000 uniquement au Québec.

« Pourtant, ce qui est fâchant, c’est que, pour les propriétaires de forêts privées comme nous, on a le même système qu’aux États-Unis. Quand on entend dire qu’on se livre à une concurrence déloyale, c’est injuste. C’est pour cela qu’on demande une exemption. On est au milieu du tir », a fait part Marc-André Côté, directeur général de la Fédération des producteurs forestiers du Québec.