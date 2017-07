Défaite en trois manches: Monette a failli causer une autre surprise

WINNIPEG | Après avoir causé la surprise, mardi, en éliminant le 187e joueur au monde, Samuel Monette a failli jouer de nouveau les trouble-fêtes.

Le Repentignois a plié l’échine au deuxième tour du tournoi au terme d’une chaude bataille que le Japonais Yusuke Takahashi a remportée au compte de 7-5, 2-6 et 6-2 sous un soleil de plomb.

« Il a augmenté son niveau de jeu en troisième manche. Pour moi, un match de tennis, c’est comme une énigme et chacun des joueurs essaie de briser le code de l’autre. Quand il a vu que j’avais de la difficulté à avancer, il a commencé à prendre l’avantage du terrain, à me faire courir beaucoup plus et ça lui a donné beaucoup de confiance. Il a brisé mon code, dans le fond », a analysé le joueur de 23 ans en sortant du terrain.

Démonstratif à certains moments, Monette a lâché quelques jurons bien sentis. « Je suis un gars très émotionnel et ce n’est pas quelque chose que j’ai peur de cacher. J’essaie d’utiliser cela à mon avantage quand je suis plus fatigué et dans des moments qui sont plus sous pression », a répondu le Québécois, qui attaquera les qualifications du Challenger de Gatineau dès demain.

Du millage

Il reste que Monette, un ancien de l’Université d’Indiana, vient d’ajouter bien du millage à son bagage d’expérience, lui qui est actuellement classé aussi loin qu’à la 899e position au monde. Il devrait se hisser parmi les 700 meilleures raquettes de la planète, en simple, d’ici la publication du prochain classement.

« Ça me donne de l’expérience et de la confiance [...] Il n’y a rien de garanti au tennis, et ce genre de match, ça permet de voir que j’ai le potentiel et le niveau. Dans ma tête, actuellement, je suis confiant de réussir et ça me permet de progresser plus rapidement », a-t-il souligné.

Son parcours s’est aussi arrêté en double avec son partenaire Hugo Di Feo.

