Devils : Cory Schneider très heureux des changements

Le gardien des Devils du New Jersey Cory Schneider croit que son équipe a pris des décisions qui seront profitables dès la saison prochaine et qu’il faut désormais la prendre au sérieux.

La formation située à Newark a ajouté des éléments de premier plan pendant les récentes semaines, à commencer par l’attaquant Marcus Johansson, acquis par le biais d’une transaction avec les Capitals de Washington, et le vétéran Brian Boyle, qui a signé un contrat à titre de joueur autonome. Il ne faut pas oublier la sélection au premier rang du dernier repêchage amateur du Suisse Nico Hischier, auteur de 86 points en 57 matchs avec les Mooseheads de Halifax, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, en 2016-2017.

Ce vent de renouveau pourra-t-il sortir les Devils du bourbier, eux qui ont terminé la campagne dans la cave de l’Association de l’Est de la Ligue nationale?

«Les dirigeants de l’organisation nous avaient dit qu’ils cherchaient des joueurs pour améliorer le club et nous avons confiance qu’ils identifieront les bons éléments pour satisfaire leurs conditions», a-t-il commenté au site NHL.com, mercredi.

«Si vous comparez notre groupe à celui d’il y a deux ans, en termes de jeunesse, de vitesse et d’habiletés, c’est complètement différent», a-t-il poursuivi, tout en étant optimiste de voir les Devils améliorer sensiblement leur offensive qui a produit seulement 180 buts l’an passé.

À ce propos, Schneider a évoqué la présence de Hischier, qui tentera d’impressionner l’entraîneur-chef John Hynes au prochain camp d’entraînement.

«Évidemment, ils ont déterminé qu’Hischier était l’un de ces patineurs pouvant remplir le mandat. C’est difficile pour un jeune homme de 18 ans de supporter la pression d’être un premier choix, mais nous sommes heureux de l’accueillir et s’il se taille une place, nous allons lui rendre la vie plus facile.»

Des retrouvailles

De plus, le vétéran s’est dit heureux de l’arrivée de Boyle, qu’il a côtoyé avec l’équipe de Boston College pendant son séjour dans les rangs universitaires américains.

«Nous avons passé trois ans ensemble et ce fut plaisant de voir sa carrière se dérouler rondement. Il a réalisé du bon travail en demeurant dans la ligue et en devenant un joueur important. Il est très respecté par ses coéquipiers et ses instructeurs. À ce stade de sa carrière, il avait probablement différentes options, mais nous sommes contents qu’il ait signé ici», a émis le gardien.

Un autre visage connu

Ce dernier souhaite enfin, au plan personnel, retrouver la bonne voie. L’arrivée de l’entraîneur des gardiens Roland Melanson pourrait l’aider, surtout que celui-ci l’a supervisé chez les Canucks de Vancouver entre 2010 et 2013. Melanson remplacera Chris Terreri à ce poste.

«Je ne pense pas que ce changement soit un message ou un reproche à mon égard. S’ils ont pris cette décision pour me rendre meilleur à mesure que je vieillis, c’est parfait ainsi, a résumé celui ayant conservé un taux d’efficacité de ,908 et une moyenne de buts alloués de 2,82 la saison dernière. Roland n’est pas trop technique, selon moi. Il s’assurera que je fasse toutes les petites choses pour rendre mon jeu à point. Il me dira peut-être que j’ai beaucoup changé depuis Vancouver et qu’il faut se mettre à jour.»