Discrétion autour des grands voiliers

Alors que la venue des grands voiliers à Québec se veut l’un des événements charnières des célébrations du 150e du Canada, l’organisation se fait encore discrète, à quelques jours de l’arrivée de la quarantaine de géants des mers.

Pour l’un des pères de la précédente venue des grands voiliers, en 1984, cette discrétion est inconcevable. « Quels sont les pays participants ? Quelles sont les activités ? se questionne André Langlois. À Québec, à peu près personne ne le sait. Je suis allé quelques jours à Montréal, personne ne sait quoi que ce soit sur ce projet. »

En 1984, 66 grands voiliers ont attiré près d’un million de visiteurs sur les berges du fleuve à Québec et Lévis. Le tout s’inscrivait dans le cadre de l’été mer et monde, qui devait célébrer l’arrivée de Jacques Cartier au Canada. Malheureusement, c’est le fiasco financier de cet événement trop long et trop coûteux qui est passé à l’histoire. Mais reste que la venue des grands voiliers fut l’un des succès monstres de Québec 84.

On aurait pu s’attendre à ce que l’organisation mette toute la gomme dès le printemps pour mousser cet événement phare des célébrations du 150e de la Confédération.

Pour en revenir à l’édition 2017, M. Langlois déplore qu’on ne soit pas mieux informé sur les dates de l’événement, les endroits précis ou les bateaux. Dans le but d’attirer les gens de Québec, mais aussi de l’extérieur, il s’attendait à voir plusieurs articles sur les navires, comme on l’avait fait à l’époque, ou qu’on voit circuler des affiches et des logos. J’avoue que je m’attendais aussi à ce qu’on mette toute la gomme dès le printemps pour mousser l’événement, dont le budget à l’échelle pancanadienne se chiffre à 10 M$, dont 7 M$ proviennent du gouvernement fédéral et 1,1 M$ de la Ville de Québec.

Mode festival

Vérifications faites, la plus récente conférence de presse de l’organisation de Rendez-vous 2017 remonte à plus d’un mois, soit le 6 juin, alors qu’on a dévoilé les détails de la programmation prévue du 18 au 23 juillet.

On peut aussi trouver ces informations sur le site internet de Rendez-vous naval 2017. Les gens pourront visiter les bateaux, un défilé est prévu de même qu’un feu d’artifice et un spectacle thématique.

Chez 3E, responsable des communications de l’événement, la coordonnatrice Julie Drolet mentionne que des publicités sont diffusées et que des informations sont communiquées dans certains médias, à la radio et sur les réseaux sociaux. On se serait malgré tout attendu à beaucoup plus.

Par étapes

Mme Drolet fait par ailleurs valoir que comme il s’agit d’une course par étapes, il est normal qu’on ne parle pas encore beaucoup de Québec avant l’arrivée des voiliers. Le port de Québec est le seul endroit où la totalité des bateaux sera réunie, ce qui rendra le tout très spectaculaire. « En raison de l’ampleur de l’événement et de la façon dont il est réparti [dans plusieurs villes], on y va par étapes. »

Elle souligne également qu’on est présentement à Québec en « mode Festival d’été », dont s’occupe aussi l’entreprise 3E. Une équipe dédiée à RDV 2017 a tout de même été mise en place et travaille d’arrache-pied, assure-t-elle, en collaboration avec des experts maritimes.

À moins d’une semaine de l’arrivée des bateaux, reste à espérer que les gens seront au rendez-vous en grand nombre malgré tout.