Djokovic et Murray pourraient rater le tournoi à Montréal

WIMBLEDON | Lors d’une conférence de presse le 28 juin au stade Uniprix, Eugène Lapierre, le directeur du tournoi de la Coupe Rogers, se disait optimiste de pouvoir s’assurer la présence de tous les meilleurs joueurs de tennis du monde en vue de la prochaine édition, qui s’amorcera le 7 août.

Malheureusement, aucun joueur n’est à l’abri des blessures et tout porte à croire que le tournoi montréalais sera privé de la participation de deux membres du «Big Four» car Novak Djokovic et Andy Murray sont mal en point, eux qui songent à s’accorder une longue période de repos.



Federer et Nadal : des valeurs sûres



«On n’a pas de contrôle sur la forme des joueurs, a raconté Lapierre lorsque joint par le Journal de Montréal. Les blessures font malheureusement partie du sport. On verra bien ce qui adviendra dans le cas de Djokovic et de Murray mais je sais que Roger Federer et Rafael Nadal ont bien hâte de venir à Montréal.»

«Federer a déjà fait toutes ses réservations de chambres d’hôtel tandis que Nadal vient de commander des boîtes pour le type de balles qu’on utilise sur la surface à Montréal, question de bien se préparer pour notre tournoi.»

«Il viendra ici pour gagner la Coupe Rogers tandis que Federer est le joueur par excellence présentement. On aura assurément un très bon spectacle à offrir aux amateurs, peu importe les absents», a ajouté Lapierre, bien heureux aussi de savoir que Milos Raonic ne souffre d’aucune blessure actuellement.



En mode attente pour Auger-Aliassime



Par ailleurs, il existe des probabilités assez élevées que Félix Auger-Aliassime soit forcé de rater le tournoi, lui qui soigne une blessure à un poignet.

Il était prévu que le talentueux joueur québécois dispute un match sur le court central le mardi 8 août en après-midi, soit le jour de son 17e anniversaire.

«Pour le moment, on n’est pas en mesure de confirmer sa participation au tournoi, a confié Lapierre. On aura une meilleure idée dans quelques jours lorsque Félix aura retiré son orthèse (attelle) au poignet.»



Une vieille blessure pour Murray



Ennuyé par une vieille blessure à la hanche droite, Murray boitait en se dirigeant vers la salle de presse mercredi et il se demande si le temps n’est pas venu de se reposer, comme l’a fait Federer durant la saison sur terre battue.

«On verra ce qui me sera recommandé, a raconté le numéro un mondial après sa défaite contre l’Américain Sam Querrey. Si je dois m’absenter pour une longue période, je le ferai.»

Dans la presse anglaise, on écrit qu’il est peu probable que Murray puisse être en mesure de participer au tournoi de Montréal. Sa préparation ne serait faite qu’en vue du US Open.

«En vieillissant, il faut être davantage à l’écoute de son corps, a-t-il dit. Je dois me montrer plus prudent et professionnel...»



Djokovic mûr pour une longue pause



Djokovic, de son côté, a de plus en plus mal au coude droit au point qu’on songe, dans son cas, à la possibilité qu’il subisse une intervention chirurgicale, ce qui mettrait fin à sa saison. Il a indiqué que le malaise dure depuis six mois.

Après son abandon tôt en deuxième manche lors de son match de quart de finale mercredi contre Tomas Berdych, le Serbe âgé de 30 ans a laissé savoir, en conférence de presse, qu’il songe à s’accorder une longue période de repos.



Une douleur insupportable



«Je n’ai jamais fait ça depuis le début de ma carrière mais de prendre un long répit, possiblement de six mois, est quelque chose à considérer, étant donné que ce malaise au coude qui m’indispose depuis un bon moment ne guérit pas, a expliqué le quatrième joueur mondial. J’aurais aussi besoin d’une pause, mentalement.»

«J’ai discuté avec des spécialistes et personne n’est en mesure de dire ce qu’on devrait faire, si une intervention chirurgicale est nécessaire ou non. La douleur était devenue insupportable lors du match contre Berdych. Je dois revoir des spécialistes et on essaiera de trouver une solution à long terme.»

Djokovic a ajouté que la pratique du tennis à ce niveau est de plus en plus exigeante sur le plan physique et que ça laisse inévitablement des traces.

Djokovic, qui a aussi eu des problèmes d’ordre personnel, n’a pas apprécié que John McEnroe ait récemment comparé son cas à celui de...Tiger Woods!