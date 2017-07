Du LOVE au Zoofest

Amoureux dans la vie comme en humour, Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais nous dévoilent la recette du succès de la vie de couple avec le spectacle LOVE, présenté au Zoofest.

Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais font déjà d’emblée partie de la royauté amoureuse du Québec. Ceux qui s’autoproclament les «Morissette des pauvres» et qui ont également classés parmi les 20 meilleurs couples du Québec selon Narcity ont ironiquement joué les amoureux avant de le devenir dans la vraie vie.

«Je cherchais un acteur pour ma websérie, parce que mon ex était vraiment un mauvais comédien. J’ai juste pris le premier gars québécois plate que j’ai vu et c’était Pierre-Yves. Ça s’est développé comme ça!», raconte Rosalie Vaillancourt, avec le ton à la fois naïf et insensible qui lui a permis de rejoindre désormais plus de 46 000 fans sur Facebook.

Photo courtoisie, Martin Métivier

Face au personnage de jeune fille décalée de Rosalie Vaillancourt, Pierre-Yves Roy-Desmarais joue le chum blasé. Celui qui est en finale d’En route vers mon premier gala Juste Pour Rire et finissant à l’École nationale de l’humour apprécie énormément travailler avec sa blonde, malgré ce que leurs vidéos communs peuvent laisser croire. «On n’a pas la même méthode d’écriture, ni le même humour, mais ça crée un mélange des styles qui fonctionne. En plus, on a une vraie complicité», note-t-il.

Téléréalité humoristique

Les deux artistes affirment d’ailleurs être pas mal les mêmes dans LOVE qu’au quotidien. Genre de téléréalité mêlée à une rubrique de conseils de couple, leur spectacle mêle sketches, chansons et stand-up, tous centrés sur le thème de l’amour.

«Je pense que même si les relations de couples ont souvent été abordées, c’était plus des vieux couples, du genre «matante est pas mal fâchée à soir!». Des couples de notre âge sur scène, c’est plus rare, et c’est ça qui est le fun», souligne Rosalie Vaillancourt.

«En plus, on fait toujours la division gars/fille. Nous, on est un couple qui s’adresse à tout le monde», renchérit Pierre-Yves Roy-Desmarais.

Photo courtoisie

D’ailleurs, les tourtereaux n’ont que de bons mots à dire l’un envers l’autre. «Moi, ce que j’aime le plus de Rosalie, c’est son argent, lance Pierre-Yves Roy-Desmarais, provoquant les cris de la principale intéressée. Ben non, c’est une fille au grand cœur, qui se fait des amis partout où elle passe...Arrête de me chuchoter à l’oreille! Elle est rassembleuse. C’est ça qu’elle voulait que je dise.»

«Moi, je pense que Pierre-Yves est un gars docile, comme un petit chien. C’est ça qu’on veut nous les filles!, rétorque Rosalie Vaillancourt. Mais pour vrai, il est super mature, pis quand j’ai pas d’opinion sur quelque chose, il me laisse voler les siennes pour avoir l’air intelligente. C’est ça l’amour».