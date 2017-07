CÉSAR, Adrienne Étienne



C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Adrienne Étienne (Madan Jean), survenu le 1er juillet 2017.Mariée à feu Jean César, elle laisse dans le deuil ses enfants Ghislaine, Marie, Clarel, Ginette (Taylor Villard), Jean (Jocelyne Alcin) et Magalie, vingt-deux petits-enfants et vingt-neuf arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que des parents et amis.Afin de lui rendre un dernier hommage, la famille vous accueillera le vendredi 14 juillet de 19h à 22h ainsi que samedi le 15 juillet de 10h à midi au complexe funéraire:Par la suite, les funérailles seront célébrées à 13h à l’église Notre-Dame d’Haïti, située au 10946, boul. Saint-Vital, Mtl, QC, H1H 4T4.