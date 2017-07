Faillite de L’Auberge Prema Shanti: réception de mariage annulée par textos à la dernière minute

VAL-DAVID - Une trentaine de couples qui vont se marier ont appris que leur salle de réception des Laurentides a fait faillite.

L’Auberge Prema Shanti, située à Val-David, a annoncé par textos à de futurs mariés que la salle ne serait pas disponible pour leur célébration.

«La directrice m’a écrit un message texte à 5h en me disant que le Prema Shanti fermait et qu’elle ne savait pas comment la suite des choses allait se passer», a expliqué Geneviève Masse, en entrevue à TVA Nouvelles.

La femme et son conjoint, qui devaient se marier ce samedi à 15h, ne savent pas s’ils pourront récupérer leur dépôt de 7000 $.

«J’ai parlé avec le syndic, on ne sait pas si on va pouvoir le récupérer. La compagnie est en faillite complète et il n’y a aucun paiement qui va être fait. Ça fait partie de la faillite», a précisé Frédérique Morin, le conjoint de Mme Masse.

Selon ce qu’a appris TVA Nouvelles, des dépôts de garantie ont été prélevés via cartes de crédit, mercredi, quelques heures seulement avant l’annonce de l’établissement des Laurentides.

C’est le cas de Casey Philipps et Roxanne Couston, qui devaient également célébrer leur union ce samedi.

S’ils ont rapidement trouvé une nouvelle salle de réception, ils se sont présentés, jeudi matin, à L’Auberge Prema Shanti pour tenter de récupérer leurs housses et boucles pour décorer leur nouvelle salle et ainsi économiser un peu d’argent.

TVA Nouvelles a tenté de joindre, sans succès, les propriétaires de L’Auberge Prema Shanti.

Une quarantaine de personnes perdent leur emploi à la suite de cette faillite.