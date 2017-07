RICHARD, Paul



De St-Sauveur, le 8 juillet 2017, à l’âge de 51 ans, est décédé Paul Richard époux de Mireille Landreville.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Chloé et Andrée- Anne, ses frères et soeurs Andrée, Aimée, Pauline, Pierre, Maurice, Lise, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Il sera exposé au:le samedi 15 juillet dès 12h45. Une cérémonie aura lieu cette même journée à 14h45 au salon.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié.