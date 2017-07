Gros week-end rock à Québec

Québec, ville de rock ? Plus que jamais, si l’on regarde l’offre musicale des prochains jours. Après le passage de The Who jeudi, les amateurs de rock pourront assister aux concerts de Metallica, Gorillaz et Muse, au Festival d’été. C’est sans compter Iron Maiden, qui visitera le Centre Vidéotron dimanche. De quoi rendre Montréal jalouse.

On savait que les mélomanes de la capitale étaient friands de musique rock. Ils en auront pour leur argent, ce week-end, au Festival d’été.

Metallica prendra les plaines d’Abraham d’assaut vendredi soir, cinq jours avant de faire de même au parc Jean-Drapeau de Montréal.

Les billets pour le spectacle montréalais sont de 100 $ à 180 $. Combien coûte le laissez-passer pour 10 jours au Festival d’été de Québec ? Un « petit » 105 $. Et à ce prix, vous avez aussi droit, entre autres, aux spectacles de Gorillaz et Muse. Voilà une fin de semaine plutôt intéressante et abordable.

Des milliers de spectateurs

L’histoire d’amour de la bande de James Hetfield avec Québec est toujours intacte. Plusieurs festivaliers ont toujours fraîchement en mémoire le spectacle que Metallica avait donné au Festival d’été, en 2011.

Pas moins de 115 000 personnes s’étaient alors déplacées pour l’occasion. La formation californienne avait ensuite remis ça, en septembre 2015, avec des concerts au Colisée Pepsi et au Centre Vidéotron. Sans surprise, on s’attend à ce que le centre-ville de Québec soit pris par des hordes de fans, vendredi soir.

Le FEQ avant Osheaga

Samedi soir, les mélomanes seront probablement aussi très nombreux à vouloir assister au concert du groupe électro-rock-rap britannique, Gorillaz. Le groupe « virtuel » mené par Damon Albarn, qui a lancé l’album Humanz en avril dernier, en sera à son tout premier passage à Québec.

Il s’agira du seul concert de Gorillaz dans la province, cette année. En carrière, le groupe n’a visité Montréal qu’une seule fois, en 2010.

Gageons que l’équipe d’Osheaga se mord les doigts de n’avoir pu les programmer au festival cet été. Ils ont plutôt dû se rabattre sur les têtes d’affiche Lorde, The Weeknd et Muse. Doit-on rappeler qu’il en coûte 320 $ pour une passe de trois jours au festival montréalais ?

Chouchous des Québécois

Dimanche, les Anglais prendront de nouveau possession des plaines d’Abraham avec le spectacle de Muse. On ne peut pas dire que Matthew Bellamy et ses camarades se font rares au Québec. Pas plus tard que l’an dernier, le groupe avait donné quatre concerts (deux à Montréal, deux à Québec) dans la province.

Enfin, pour ceux qui préfèrent du rock, voire le heavy métal, encore plus pesant, Iron Maiden se produira au Centre Vidéotron dimanche, en même temps que Muse.