Je sors, je reste

Coup de cœur

Cuisine

Bouffons MTL!

Le plus grand village gourmand à ciel ouvert en Amérique du Nord est de retour! Avec des aires de détente et de pique-nique, un bar tiki et ses nombreuses animations, l’événement vous offre également de la bouffe de rue de qualité à prix modique. En plus, l’entrée est gratuite!

Du 15 au 30 juillet, sur l’esplanade Clark et sur la rue Sainte-Catherine, entre Jeanne-Mance et Clark

Je sors

Festival Fantasia

Mon premier Fantasia

Le festival offre un volet dédié aux plus jeunes, totalement gratuit! Le programme sera diffusé à deux reprises samedi, et comprend 11 courts métrages animés qui célèbrent la musique. Provenant de la Nouvelle-Zélande ou encore du Québec, ces films font voyager par les mélodies, et s’adressent aux enfants de 3 à 10 ans.

Samedi 15 juillet à 13h et 14h30, au Musée McCord

Concert

Mutek au au Village Pied-du-Courant

Le festival propose un concert hors murs ce soir au Village au Pied-du-Courant. Les artistes Daura, Dolce Teoria et Stephen Beaupré proposeront une programmation ardente qui vous fera danser sous les lumières du pont Jacques-Cartier.

Ce soir de 17h à minuit, au Village au Pied-du-Courant

Cinéma

Phi@MBAM

Le Centre Phi et le Musée des Beaux-Arts offrent une série de films en parallèle à l’exposition Révolution, présentée au MBAM. Proposant une programmation axée sur les idéaux de la fin des années 1960, ce partenariat mettre de l’avant ce soir le film Medium Cool, combinant fiction et documentaire et offre un portrait viscéral de l’agitation sociale de Chicago.

Ce soir 19h, au Centre Phi

Zoofest

Candide

Véritable verbomoteur, Guillaume Pineault présente son spectacle solo Candide au Zoofest. Réfléchissant sur l’identité, il propose toutes sortes d’anecdotes personnelles qui sont assurées de vous faire rire, comme son hétérosexualité de placard alors qu’il jouait au water-polo dans une équipe gaie. Un narratateur né, à découvrir!

Jusqu’au 22 juillet, au Zoofest

Nuits d’Afrique

Kae Sun

Son dernier album, réalisé par Ariane Moffatt, renferme des rythmes électros fortement influencés par les sonorités de son Ghana natal. Le Canadien est décidément un des artistes les plus prometteurs du pays, et vous pourrez le découvrir lors de son concert ce week-end.

Le 15 juillet à 21h, à la Sala Rossa

Je reste

Télévision

Belle et Bum

L’émission musicale de Télé-Québec souligne ce soir les 40 ans de carrière de Paul Piché en laissant la place à Lisa LeBlanc, Ian Kelly, ou encore Menoncle Jason. Une émission qui risque d’être très agréable!

Ce soir 23h, à l’antenne de Télé-Québec

Livre

Les contes des frères Grimm

Cette nouvelle édition renferme une vingtaine de contes, accompagnés des dessins de certains des plus célèbres illustrateurs des années 1820 à 1950. Une très jolie façon de redécouvrir ces histoires classiques.

Disponible en librairie

Livre

Lettre ouverte aux animaux (et à ceux qui les aiment)

Le philosophe Frédéric Lenoir propose un ouvrage qui porte à réfléchir. Abordant l’anti-spécisme, le philosophe plaide pour une pensée humaniste qui s’éloigne de l’anthropomorphisme, afin de s’étendre à tous les êtres qui peuplent la Terre. À lire!

Disponible en librairie