Joe Jonas et Sophie Turner aperçus à un populaire restaurant de Montréal

C’est la saison des tournages et des festivals de musique et les vedettes commencent à se faire voir dans la métropole.

Après James McCavoy et Kodi Smit-McPhee, c’est Joe Jonas et Sophie Turner qui ont été spottés à Montréal. L’ex-membre des Jonas Brothers et la vedette de Game of Thrones ont été aperçus en train de se commander une salade au populaire restaurant Mandy’s.

We couldn't be more thrilled to have lady #SansaStark grace us in Old Montreal 👑❄️#GOT #Queen #WhatAHug @sophiet #JaimeSansaStark #mvp Une publication partagée par Mandy's (@mandysalads) le 12 Juil. 2017 à 6h03 PDT

Joe Jonas était au Festival d'été de Québec il y a quelques jours avec son groupe DNCE, tandis que Sophie Turner filme actuellement la prochaine mouture de la franchise X-Men, X-Men: Dark Phoenix.

Le couple a confirmé sa relation en janvier 2017 sur les réseaux sociaux.

On a hâte d’apercevoir Jennifer Lawrence qui est également attendue pour le tournage au cours de l’été!